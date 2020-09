OGGI COME IERI, LA PROPAGANDA SPIANA LA STRADA ALLA DITTATURA IDEOLOGICA. (Di mercoledì 9 settembre 2020) In questi giorni assistiamo scioccati e increduli, all’incredibile ferocia dei Media “Istituzionali” e non, che propongono il pensiero unico e incontestabile dei vari partiti e del così detto CTS. Sembra quasi che l’unico pensiero che conti sia quello dell’esponente OMS di turno o del Ministro o politico sostenuto da una stampa che ha dimenticato e accantonato la sua imparzialità e l’amore che dovrebbe avere verso il libero pensiero. Questa situazione ci porta tristemente indietro negli anni, al periodo della Germania Nazista e delle famigerate “Camicie Marroni”, le SA abbreviazione di Sturmabteilung ( Divisione di Assalto ) che con metodi intimidatori contro gli oppositori, ha svolto un ruolo chiave nell’ascesa al potere di Adolf Hitler nel 1933. Gli oppositori dovevano essere picchiati, intimiditi, screditati ... Leggi su databaseitalia

Ultime Notizie dalla rete : OGGI COME «Oggi come 77 anni fa il senso di comunità e di appartenenza deve essere la guida» IlPiacenza 8 settembre: 59 nuovi casi, 1 decesso, 49 guarigioni

In Toscana sono 12.558 i casi di positività al Coronavirus, 59 in più rispetto a ieri (22 identificati in corso di tracciamento e 37 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispett ...

COVID-19, Toscana: 88 casi in più e due decessi

In Toscana sono 12.646 i casi di positività al Coronavirus, 88 in più rispetto a ieri (21 identificati in corso di tracciamento e 67 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispett ...

In Toscana sono 12.646 i casi di positività al Coronavirus, 88 in più rispetto a ieri (21 identificati in corso di tracciamento e 67 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispett ...