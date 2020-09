Ocean’s 8: trama, cast e anticipazioni film in prima tv Canale 5 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ocean’s 8: trama, cast e anticipazioni film in prima tv Canale 5 La prima serata del giovedì si apre all’insegna del buonumore, divertimento e suspense con Ocean’s 8. La pellicola del 2018, in onda stasera 9 settembre 2020 dalle 21:20 su Canale 5, è stata diretta, in parte anche scritta assieme a Olivia Milch, da Gary Ross, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Pleasantville, Seabiscuit – Un mito senza tempo, Hunger Games e Free State of Jones.Segui Termometro Politico su Google News L’avvincente lungometraggio d’azione, spin off della celebre trilogia iniziata nel 2001 con il film ... Leggi su termometropolitico

zazoomblog : Ocean’s 8 trama e trailer del film in onda mercoledì 9 settembre su Canale 5 - #Ocean’s #trama #trailer #mercoledì -

Ultime Notizie dalla rete : Ocean’s trama Bonomi: «A rischio tra 700 mila e 1 milione posti lavoro» Il Sole 24 ORE