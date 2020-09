Ocean’s 8: la trama del film con Sandra Bullock (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ocean’s 8: la trama del film con Sandra Bullock Stasera in tv (Canale 5), alle ore 21,20, va in onda Ocean’s 8, film del 2018 diretto da Gary Ross con Sandra Bullock e Cate Blanchett. Ma qual è la trama del sequel e spin-off al femminile della trilogia Ocean’s? L’artista truffatrice Debbie Ocean (Sandra Bullock), sorella del recentemente defunto Danny Ocean, convince Lou (Cate Blanchett), partner criminale, ad unirsi a lei per una nuova rapina. Le due formano una squadra composta dalla stilista fallita Rose Weil, la gioielleria Amita, desiderosa di trasferirsi dalla casa di sua madre, l’hacker di sicurezza Nine Ball, la mercante di strada e borseggiatrice Costance e la profittatrice ... Leggi su tpi

