Ocean's 8: il Touissant, il vero collier di Cartier e quello creato per il film (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il "Toussaint" di Ocean's 8 è leggermente più piccolo di quello realmente esistito, creato da Jacques Cartier nel 1931. Il Toussaint di Ocean's 8 è realmente esistito, fu creato da Jacques Cartier nel 1931 per il Maharaja di Nawanagar, che commissionò a Cartier un collier di diamanti multicolori attorno al suo diamante chiamato Queen Wilhelmina, da 136,25 carati blu-bianco, dal nome della regina Wilhelmina. Proprio come nel film, alla fine la collana fu divisa. Una foto del Maharaja che tiene la collana è presente nell'articolo di VO + Magazine "La seconda nascita della collana Toussaint del celebre Cartier". Secondo Harper's Bazaar, l'officina parigina di ... Leggi su movieplayer

