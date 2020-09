Nuovo test super rapido, Mastella: “Complimenti all’Università del Sannio” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, si è complimentato con l’Unisannio per la collaborazione nella realizzazione del Nuovo test rapido sul coronavirus approvato dal Ministero. Di seguito la nota stampa del primo cittadino: “I miei più sentiti complimenti all’Università degli Studi del Sannio, che ha collaborato con successo alla realizzazione di un Nuovo test rapido, che, dalla saliva, ci dirà in 3 minuti se si è positivi al Coronavirus. Come sindaco della città di Benevento, sono orgoglioso del lavoro svolto dai nostri professionisti e della loro costante collaborazione istituzionale con il Comune, come sta avvenendo, con l’azione di monitoraggio Covid, in ... Leggi su anteprima24

ilpost : Alexei Navalny è stato avvelenato con un agente nervino: lo ha detto il governo tedesco, in seguito a un nuovo test… - occhio_notizie : Il nuovo test per scoprire se si è positivi al #coronavirus - EdomsAngel : RT @mariambuIa: Sono molto contenta per l’aspetto clinico e scientifico del nuovo test rapido per il Sars-Cov2, ma chi ha scelto di chiamar… - wakemeupfrom : RT @mariambuIa: Sono molto contenta per l’aspetto clinico e scientifico del nuovo test rapido per il Sars-Cov2, ma chi ha scelto di chiamar… - blind_rhea : RT @mariambuIa: Sono molto contenta per l’aspetto clinico e scientifico del nuovo test rapido per il Sars-Cov2, ma chi ha scelto di chiamar… -