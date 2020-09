Notturno, Gianfranco Rosi: “Ho raccontato il Medio Oriente senza confini e separazioni.” (Di mercoledì 9 settembre 2020) La conferenza stampa di presentazione di Notturno, il film di Gianfranco Rosi presentato in Concorso al Festival di Venezia. Tre anni di scene di vita quotidiana, tutte catturate in quel territorio così problematico al confine fra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano. La vita quotidiana che continua ad esistere sullo sfondo della tragedia della guerra, delle dittature feroci e della violenza abominevole dell'ISIS. Storie di persone che provengono da punti diversi di un vastissimo territorio, ma di cui non conosceremo mai la localizzazione esatta, perché nel mondo raccontato da Gianfranco Rosi in Notturno i confini sono solo mentali e non geografici. "Dopo anni in quel territorio i conflitti che lo devastano continuo a non capirli," ci ha ... Leggi su movieplayer

WeCinema : Un film di luce sul buio delle guerre. “Volevo annullare la geografia, i confini e dare importanza alle storie dei… - WeCinema : #Venezia77: oggi 'Cari compagni' di A. Konchalovsky e l'attesissimo 'Notturno' di G. Rosi. Sugli schermi della Most… - martinibiancodm : RT @levantecanta: Venezia, ritrovarti è sempre una immensa gioia. Infinite grazie dell’ospitalità e della grande poesia che la squadra di A… - Neurom : RT @bartolopietro1: Da Fuocoammare a Notturno, Gianfranco Rosi conferma la necessità di mostrarci l’altro. L’altro potremmo essere stati n… - FrancescoTedes2 : RT @bartolopietro1: Da Fuocoammare a Notturno, Gianfranco Rosi conferma la necessità di mostrarci l’altro. L’altro potremmo essere stati n… -