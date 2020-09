Notizie serie tv: ABC pensa a Old-ish, terzo spinoff di black-ish. NBC rivisita i personaggi creati da Shakespeare (Di mercoledì 9 settembre 2020) Notizie serie tv 9 settembre 2020: ABC sviluppa old-ish, nuovo spinoff di black-ish. NBC pensa a THe Stratford, una rivisitazione dell’universo shakespeariano. Il trailer di Star Trek: Discovery 3. E’ il periodo dell’anno in cui i canali iniziano a pensare al prossimo ciclo di sviluppo per la stagione 2021/22 (lo sappiamo, è ancora presto, considerando che i canali devono ancora produrre le serie della stagione che sta per iniziare, rimandate dalla pandemia). ABC ha ufficialmente messo in sviluppo Old-ish, una serie spinoff di “black-ish” che espanderà ulteriormente l’universo “ish” creato da Kenya Barris. Scritta da Barris, Old-ish ... Leggi su dituttounpop

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi Suarez c'è: tridentone Juve Serie A, il calendario: partenza a razzo Tutte… - LaBen3amata : Attendiamo notizie serie per #Vidal. Pazienza, i tempi non sembrano ancora così maturi, ma fiducia e ottimismo. #InterFans. - sportli26181512 : #Media #Notizie Dal Pino rassicura Galliani sui fondi: valutati tutti gli aspetti: Il presidente della Lega Serie A… - RosaAnna___ : RT @PrincipessaDemo: Buongiorno ?? oggi è il nostro giorno ???? sarebbe possibile avere notizie della nostra serie? #DogdugunEvKaderindir #… - WiAnselmo : Lazaar ricorda #Palermo: 'Giocavo tutte le partite in rosanero, davo tutto per scontato' -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie serie Notizie Serie A – Bonaventura a un passo dalla Fiorentina Il Milanista Coronavirus: Giordania riapre scalo internazionale Amman

(ANSA) - TEL AVIV, 09 SET - Sono ripresi da ieri i voli internazionali allo scalo internazionale di Amman in Giordania dopo una chiusura di sei mesi dovuta all'infezione da coronavirus. Lo riporta l'a ...

Nuveen Real Estate: lancia nuova strategia europea, raccolta iniziale 250 mln

Rafforza piattaforma logistica, obiettivo 700-800 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 set - Nuveen Real Estate, attiva nella gestione degli investimenti con asset gestiti per 127 miliardi ...

(ANSA) - TEL AVIV, 09 SET - Sono ripresi da ieri i voli internazionali allo scalo internazionale di Amman in Giordania dopo una chiusura di sei mesi dovuta all'infezione da coronavirus. Lo riporta l'a ...Rafforza piattaforma logistica, obiettivo 700-800 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 set - Nuveen Real Estate, attiva nella gestione degli investimenti con asset gestiti per 127 miliardi ...