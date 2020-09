Notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio, retroscena Sarri-Juve, il VIDEO che ha “condannato” Foden e Greenwood (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le Notizie del giorno più importanti di ieri, martedì 8 settembre. Lutto NEL mondo DEL calcio – Lutto nel mondo del calcio. È morto nella notte Pasquale Casillo, presidente del Foggia dei miracoli di Zdenek Zeman degli anni ’90. Aveva 71 anni e da tempo era malato di tumore, è deceduto nell’ospedale di Lucera, proprio a Foggia, dove era ricoverato. E’ stato il protagonista della nascita del termine “Zemanlandia”, riferito proprio al Foggia degli anni tra il 1989 e il 1994. Sono state scritte pagine indimenticabili in Serie A. Tra il 2002 e il 2004 è stato presidente anche dell’Avellino, infine nel 2010 è tornato alla guida del Foggia sempre con Zeman in panchina. ... Leggi su calcioweb.eu

romeoagresti : Il fratello-agente del Pipita, Nicolas #Higuain, è arrivato a Torino: entra nel vivo la trattativa per la risoluzio… - Viminale : #Elezioni2020, tutti gli elettori dovranno recarsi ai seggi muniti di #mascherina. La protezione dovrà essere indos… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Speranza: discoteche e stadi restano chiusi'. Dpcm firmato oggi proroga tutte queste misure che er… - BCC1920 : #Calciomercato - Per #Nainggolan l’#Inter chiede 10 milioni: ma il #Cagliari non ci sta Distanza economica tra il c… - Stefbazzi : RT @piersar62: ????Buone Notizie: Le azioni di AstraZeneca sono diminuite di oltre il 6% dopo che la società ha dichiarato che la sperimentaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie del Coronavirus ultime notizie, Speranza: “Notizie incoraggianti sui vaccini, ancora qualche mese di resistenza” Fanpage.it Maledizione Zaniolo, si rompe il crociato dell’altro ginocchio

Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Questo l’esito dei controlli ai quali si è sottoposto Nicolò Zaniolo questa mattina a Villa Stuart, a Roma, dopo l’infortunio subito ieri sera ad ...

Bologna, Medel salta il Milan: lesione del semimembranoso destro

BOLOGNA - Cattive notizie per il Bologna e per Sinisa Mihajlovic, quando mancano solo 12 giorni alla ripresa della Serie A. I felsinei perdono per infortunio Gary Medel, leader difensivo dei rossoblù, ...

Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Questo l’esito dei controlli ai quali si è sottoposto Nicolò Zaniolo questa mattina a Villa Stuart, a Roma, dopo l’infortunio subito ieri sera ad ...BOLOGNA - Cattive notizie per il Bologna e per Sinisa Mihajlovic, quando mancano solo 12 giorni alla ripresa della Serie A. I felsinei perdono per infortunio Gary Medel, leader difensivo dei rossoblù, ...