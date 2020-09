Norma Cinotti dell’Empoli Ladies: “Siamo consapevoli dei mezzi in nostro possesso” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Norma Cinotti – Empoli Ladies: “Siamo consapevoli dei mezzi a nostro possesso”. La squadra rivelazione di questo inizio di Serie A è sicuramente l’Empoli Ladies. La compagine … L'articolo Norma Cinotti dell’Empoli Ladies: “Siamo consapevoli dei mezzi in nostro possesso” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

L’Empoli Ladies, dopo aver sconfitto la Roma, si ritrova nella parte alta della classifica ed è la vera sorpresa dell’avvio del campionato Un avvio di stagione davvero notevole per l’Empoli Ladies. Do ...Due vittorie in tre partite, con l’unica sconfitta arrivata in casa della Juventus all’ultimo secondo. Una Juventus alla quale sono serviti due rigori (di cui uno discutibile) per avere ragione delle ...