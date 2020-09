"Non scordiamoci ciò che ha fatto". Giuseppe Conte di sinistra? Da Lilli Gruber la sentenza "rossa": il peccato salviniano del premier (Di mercoledì 9 settembre 2020) La cronaca degli ultimi giorni ci racconta di un Giuseppe Conte ospite apprezzatissimo alle Feste dell'Unità, ritrovo del Pd di fine estate: applaudito, seguito, stimato. Insomma, il premier grillino sembra quasi il leader democratico. Ma, attenzione: i compagni, quelli veri, non dimenticano. Lo dimostra in modo piuttosto lampante Diego Bianchi, il conduttore di Propaganda Live, uno sincero, che non ha mai nascosto la sua parte politica. E lo dimostra a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, su La7 martedì 8 settembre. Interpellato sulla possibilità che effettivamente premier Conte sia di sinistra, Bianchi risponde alla conduttrice: "A forza di tormentoni la gente ci crede, ma non dimentichiamoci che ha fatto i decreti ... Leggi su liberoquotidiano

HakulinenMaria : RT @domenicosaretto: #8settembre #TwittoVangelo: «La Vergine concepirà e darà alla luce un Figlio». Oggi è nata Maria, Vergine alla nascita… - RenzinaCeriani1 : RT @domenicosaretto: #8settembre #TwittoVangelo: «La Vergine concepirà e darà alla luce un Figlio». Oggi è nata Maria, Vergine alla nascita… - ninac2013 : RT @domenicosaretto: #8settembre #TwittoVangelo: «La Vergine concepirà e darà alla luce un Figlio». Oggi è nata Maria, Vergine alla nascita… - Soo_sadlyx : @artvisdylan Lo sò ma avranno avuto i loro motivi per aver preso questa decisione???????????. Ora come ora vedo entramb… - VitoVaiPiano__ : RT @svbastian_: Troppa gente che deve uscire a centrocampo scordiamoci un altro acquisto visto che non sanno ne vendere ps: Nainggolan mi… -