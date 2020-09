“Non ha fatto un solo giorno di ferie”. Così Conte ha avuto il coraggio di difende Azzolina (Di mercoledì 9 settembre 2020) Valentina Conti su Il Tempo La scuola sta per ripartire. Come, però, ancora nessuno lo sa. Nemmeno la ministra Azzolina. Nel corso della sua informativa al Senato, ha provato a rassicurare e a difendere le sue decisioni e le sue azioni. difendendo anche l’indifendibile. “Il governo – ha affermato – in questi mesi ha sempre lavorato nell’ottica di valorizzare e ascoltare il contributo di tutti, rispondendo e dando sostanza ad un mandato parlamentare chiaro: far ripartire l’attività delle scuole in sicurezza”. Poi l’annuncio a sorpresa: “Durante l’anno saranno fatti test a campione anche agli studenti per prova-re a ridurre il più possibile il rischio”. Il premier Conte, dal canto suo, è stato costretto a interviene da Beirut ... Leggi su ilparagone

borghi_claudio : Domani non perdetevi @LaVeritaWeb. Hanno, stranamente, fatto i giornalisti e sono andati a cercare informazioni sul… - borghi_claudio : Bagnai a Vimercate ?? Dove ho fatto il liceo ???? E io non posso spostarmi ?????? - matteosalvinimi : #Salvini: Ci è sembrato strano. Come Lega abbiamo fatto un'interrogazione. Due giorni dopo il contratto è stato blo… - GiuGrilli : RT @lupecchioli: Una confessione meravigliosa: ci hanno fatto prendere il RF perché è diverso, è solo un finanziamento, non ha stigma, ades… - lostandsleepy_ : @speroscherzi_ anche perché non c’è un cambiamento organico e spesso i miglioramenti non sono tangibili sul breviss… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non fatto Elio e la (nuova) denuncia: «Per l’autismo in Italia non c’è nulla» Corriere della Sera