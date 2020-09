Nobel per la pace 2021: nominato il presidente Donald Trump (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tra le nomination al Nobel per la pace 2021 c’è anche quella del presidente americano Donald Trump: ecco chi lo ha votato. Donald Trump foto gettyGli sforzi del presidente americano Donald Trump per mediare nei conflitti tra Israele e gli Emirati Arabi, gli hanno fatto guadagnare niente di meno che una nomination al premio Nobel per la pace 2021. Il suo nome è stato fatto dal politico norvegese Christian Tybring-Gjedde, lo riferisce l’emittente americana Fox News. “Per i suoi meriti, penso che abbia fatto di più nel tentativo di creare la pace tra le nazioni rispetto alla maggior ... Leggi su chenews

