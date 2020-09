No Mask, dichiarazioni forti: “Il Covid non esiste, i morti di Bergamo non esistono” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Cosa pensano realmente i negazionisti del Coronavirus? Che ci vogliono far vedere qualcosa di esagerato? No, qualcosa che non è mai esistita Alcuni negazionisti a Roma (Fonte foto: web)Da giorni, abbiamo tentato di capire cosa ne pensassero del Coronavirus, i famosi No Mask, ovvero i manifestanti senza maschera, anche detti negazionisti. Loro, per la prima volta, hanno manifestato sabato, 5 settembre a Roma. Ma loro, non credono nell’esistenza del Covid-19 o pensano che ci stiano facendo vedere qualcosa di estremamente esagerato, per portare avanti un progetto complottistico? A rispondere, o provarci, alle nostre domande, ci ha provato Fanpage. Un loro inviato infatti, è stato tra i No Mask durante la manifestazione. Manifestazione: no al distanziamento e senza mascherine Fonte ... Leggi su chenews

Non vogliono essere chiamati “negazionisti”, termine con cui viene indicata solitamente una corrente antistorica e antiscientifica. Loro non negano l’esistenza e la circolazione del coronavirus. Di fr ...

Sul palco dei negazionisti con la fascia tricolore del Comune di Ladispoli. Raffaele Cavaliere ha scatenato un tornado politico nella città balenare, fra prese di distanze e dichiarazioni del primo ci ...

