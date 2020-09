Nissan Leaf - Lelettrica raggiunge le 500 mila unità prodotte al mondo (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Nissan Leaf ha raggiunto quota 500 mila unità prodotte su scala globale a quasi 10 anni dal lancio del modello. La berlina elettrica del traguardo, prodotta nello stabilimento di Sunderland, in Regno Unito, è stata consegnata a una cliente norvegese in occasione del World EV Day, levento giornaliero, in programma il 9 settembre 2020, dedicato alla mobilità a zero emissioni. Il ruolo della fabbrica. Il sito inglese della Nissan ha svolto un ruolo fondamentale in questi anni, arrivando ad assemblare oltre 175 mila Leaf dal 2013 con circa 5.700 esemplari venduti in Italia. Fra le tecnologie di cui è dotata, Lelettrica propone la funzione e-Pedal, che consente al guidatore di usare il solo acceleratore sfruttando lefficacia ... Leggi su quattroruote

