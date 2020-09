Nina Moric va dal veterinario ma dimentica il gatto a casa (Di mercoledì 9 settembre 2020) . Sembra incredibile ma è successo davvero ed è stata la stessa showgirl croata a raccontarlo nelle sue storie su Instagram. Si è preparata e di è presentata nello studio veterinario all’orario prestabilito, ma solo lì si è accorta di aver lasciato a casa il gattino che da poco ha preso con sé. “Sono davanti al veterinario perché doveva visitare il gatto, ma me lo sono dimenticato a casa. Mi sa che ci vado io a fare un controllino. Che disastro”, ha commentato la Moric. Neanche a dirlo il video è diventato subito virale sul web. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

