Nina Moric da veterinario… ma dimentica il gatto a casa (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Sto portando il mio gatto dal veterinario, ma l’ho lasciato a casa”. Nina Moric, con una robusta dose di autoironia, racconta il surreale episodio che le è accaduto. “Troppi pensieri per la testa, vado a farmi fare un controllino io” conclude la ex modella, che si scusa con il gatto su Instragram: “Scusa Moon”. in riproduzione.... L’episodio, postato dalla modella e riportato da vari profili Instagram, ha ricevuto tra i tanti il commento di Filippo Nardi, che al proposito ha scritto: “Mamma mia che degrado la povera Nina 🤷‍♂️ e così carina e ... Leggi su tvzap.kataweb

