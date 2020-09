Nina Moric arriva dal veterinario e si ricorda di aver dimenticato il gatto (Di mercoledì 9 settembre 2020) Da diverse ore Nina Moric ha scatenato l’ilarità dei fan per una piccola disavventura di cui è stata protagonista. La bella modella croata doveva portare il suo gattino dal veterinario ma quando è arrivata davanti allo studio si è accorta di un piccolo imprevisto. Nina Moric dimentica il gatto a casa Una Instagram Story che ha fatto il giro del web con annessi commenti esilaranti. Si tratta di un breve video con protagonista Nina Moric, in macchina davanti allo studio del veterinario: “Ragazzi tutto bene” dice, per poi aggiungere: “Sono davanti al veterinario perché doveva visitare il gatto, ma me lo sono ... Leggi su thesocialpost

trash_italiano : NINA MORIC CHE VA DAL VETERINARIO PER FAR VISITARE IL SUO GATTO MA DIMENTICA IL GATTO ?? - trash_italiano : PERCHÉ MI RICORDA NINA MORIC? #uominiedonne - trash_italiano : Oggi feelin’ like Nina Moric che va dal veterinario per il gatto ma dimentica il gatto. - ishax114 : sophie, tronista, 18 anni. Nelle foto instagram taylor mega Dal vivo nina moric #uominiedonne - xanaxcolazione : @stoinincognito This is the new Nina Moric che va dal veterinario ma dimentica il gatto a casa -