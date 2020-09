"Niente pastoni politici, imparzialità e semplicità. Così "Ogni mattina" vi racconto le notizie" - (Di mercoledì 9 settembre 2020) Laura Rio La conduttrice di Tg8, già volto SkyTg24, è pronta per la "guerra dell'informazione" autunnale Ognuno hai i suoi passatempi: lei nel tempo libero scrive coccodrilli. Che nel gergo giornalistico sono i ritratti dei personaggi famosi in là con gli anni pronti per essere messi in pagina in caso di passaggio a miglior vita. Ma Francesca Baraghini non vuole certo portare sfortuna: scrive le biografie delle persone illustri che incontra per fissare ricordi, particolari curiosi e se li tiene per sé, nel suo computer. Lei, volto noto di SkyTg24, da luglio conduce Tg8, il nuovo notiziario di Tv8, in onda tutti i giorni alle 12, in mezzo al contenitore «Ogni mattina». Insieme a Monica Peruzzi e Andrea Bonini, sta portando avanti l'esperimento nato per completare la programmazione del day time del canale ... Leggi su ilgiornale

