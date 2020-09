Nicolò Zaniolo, parla il padre Igor: “Ha brutti pensieri, sta male” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il padre di Nicolò Zaniolo, Igor, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport come il figlio stia vivendo queste ore dopo aver scoperto di aver rimediato una nuova rottura del legamento crociato del ginocchio, stavolta il sinistro: “Nicolò sta male. Ha pensieri brutti. D’altronde è comprensibile. Ha solo 21 anni e naturalmente ha paura di non tornare come prima. Col club e con gli azzurri ha lavorato bene, penso che sia stata solo sfortuna, perché anche in questo caso non è stato l’avversario a fargli male. Ha sentito una specie di frustata al ginocchio e si è fermato. Paragone con Ronaldo? Sì, l’hanno fatto anche a noi questo esempio, ma non saprei che dire sul fatto se ci siano analogie o meno”. Leggi su sportface

acmilan : Stay strong Nicolò Zaniolo. See you back on the pitch, soon! Forza Nicolò, ti siamo vicini e ti aspettiamo in campo! ???? - OfficialASRoma : In un momento come questo, vogliamo far sentire la vicinanza dei tifosi giallorossi a Nicolò Zaniolo. Scrivete qu… - OfficialASRoma : Nicolò Zaniolo è stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart. L’iniziale sospetto diagnostico è stato co… - casghai : RT @cosimofcj: “Nicolò ti deve operare ancora il dr Mariani” Zaniolo: - sportface2016 : Nicolò #Zaniolo, parla il padre Igor: 'Ha brutti pensieri, sta male' -

