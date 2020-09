Nicola Porro, i ladri svaligiano la sua casa di Roma: è l’ultimo degli 80 furti avvenuti in un mese nella Capitale (Di mercoledì 9 settembre 2020) I ladri hanno fatto irruzione nella casa di Nicola Porro all’Aventino, a Roma, svaligiandola. Quello a casa del giornalista è però solo l’ultimo della serie di 80 furti avvenuti nell’ultimo mese nella Capitale. Spesso i malviventi riescono a farla franca e, nonostante i sei arresti effettuati dai carabinieri solo nella giornata di Ferragosto, come riferisce Il Messaggero, gli episodi continuano. Presi di mira sono il centro e i quartieri residenziali a ridosso, come Appio e San Giovanni, ma anche Monteverde ed Eur. Più di due colpi messi a segno in un giorno nell’ultimo mese, spesso in abitazioni vuote a ... Leggi su ilfattoquotidiano

