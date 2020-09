Newco Alitalia, De Micheli: tema occupazionale in cima alle nostre preoccupazioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Teleborsa) – Salvaguardia dei livelli occupazionali e apertura a possibili alleanze e compartecipazioni una volta rilanciata l’attività. La ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha delineato i contorni della Newco Alitalia in audizione alla Camera oggi, annunciando che il decreto interministeriale per la sua formazione è stato inviato all’esame dei ministeri competenti. “Il tema occupazionale è in cima alle nostre preoccupazioni – ha ribadito Paola De Micheli – il mandato agli amministratori è salvaguardare i livelli occupazionali, compatibilmente con la tempistica legata al mercato”. La ministra De Micheli ha ... Leggi su quifinanza

