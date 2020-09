New York, da colonne di rifiuti alte 20 metri a un’oasi verde per famiglie. La trasformazione di una delle discariche più grandi del mondo (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Fresh Kills era una delle discariche più grandi del mondo. colonne di rifiuti alte 20 metri svettavano nello Stato di New York in un’area tre volte più grande di Central Park. Ora il paesaggio di rifiuti e maleodori è stato trasformato in una splendida oasi verde. Un impegno importante per l’ambiente, che i funzionari e le organizzazioni no profit dello Stato di New York hanno portato avanti, arrivando alla realizzazione del Freshkills Park, un parco per piante native di più di 2.200 acri. Le circa 150 milioni di tonnellate di rifiuti hanno lasciato spazio a un’area verde, grazie anche alla riscoperta ... Leggi su open.online

WHOISCONWAY : ?? @tidalhifi #tidal #conwaythemachine #lemon #methodman @ Buffalo, New York - greenMe_it : New York ha trasformato la discarica di rifiuti più grande del mondo in un’oasi verde di piante native - GoalItalia : Dopo aver lasciato il Milan nel 1996, Donadoni sbarcherà negli Stati Uniti con la maglia dei New York Metrostars: u… - DublencoIgor : RT @BaroneZaza70: @angela3nipoti1 @albertopetro2 @djolavarrieta @migliaccio31 @ANNAMARIABIASI1 @agustin_gut @lissablu68 @LunaLeso @lagatta4… - tasilommat : RT @BaroneZaza70: @angela3nipoti1 @albertopetro2 @djolavarrieta @migliaccio31 @ANNAMARIABIASI1 @agustin_gut @lissablu68 @LunaLeso @lagatta4… -

Ultime Notizie dalla rete : New York Uffici vuoti perseguitano New York mentre la ripresa ristagna. I lavoratori ancora a casa La Voce di New York Usa: sondaggio “Nbc”, si allarga il vantaggio di Biden in Pennsylvania

New York, 09 set 18:18 - (Agenzia Nova) - Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, avrebbe allargato il proprio vantaggio sul presidente Donald Trump in Pennsylvania, uno ...

Us Open: Zverev-Carreno Busta primi semifinalisti

Comincia a prendere forma il quadro delle semifinali agli Us Open 2020 in corso sui campi di Flushing Meadows a New York, rigorosamente a porte chiuse. Si è qualificato lo spagnolo Palo Carreno-Busta, ...

New York, 09 set 18:18 - (Agenzia Nova) - Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, avrebbe allargato il proprio vantaggio sul presidente Donald Trump in Pennsylvania, uno ...Comincia a prendere forma il quadro delle semifinali agli Us Open 2020 in corso sui campi di Flushing Meadows a New York, rigorosamente a porte chiuse. Si è qualificato lo spagnolo Palo Carreno-Busta, ...