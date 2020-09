Nero a metà 2, il cast ed i nuovi personaggi (Video) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Squadra che vince non si cambia: è questa la filosofia alla base della conferma del cast di Nero a metà, la fiction di Raiuno che torna dal 10 settembre 2020 con la seconda stagione, prodotta da Rai Fiction e Cattleya in collaborazione con Netflix. A guidare questa squadra, quindi, ritroviamo Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, nei panni rispettivamente dell'Ispettore Carlo Guerrieri e di Malik Soprani, ora alle prese con nuovi incarichi, nuovi casi e nuovi intrecci sentimentali.A loro due si affianca il gruppo che abbiamo già conosciuto nella prima stagione: colleghi, familiari ed amici le cui vicende si alternano a quelle dei casi di puntata, che ci portano in una Roma contemporanea alle prese con episodi di stretta attualità. Ma non mancheranno le novità: ... Leggi su blogo

