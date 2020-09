NBA Playoffs, Heat in Finale di Conference: vincono ancora i Lakers (Di mercoledì 9 settembre 2020) Continuano gli NBA Playoffs, con i Miami Heat che eliminano i Milwaukee Bucks ed accedono alle Finali di Conference. Bene i Lakers, che passano in Gara 3. Gli NBA Playoffs viaggiano a passo spedito verso le Finali, e nella notte abbiamo avuto la prima finalista di Conference nonchè sorpresa della Post-Season. Infatti i Miami Heat … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

“Le partite dei Rockets iniziano sempre con una sconfitta” è un titolo suggestivo, ma che ben rende l’idea di una scelta talmente estrema da aver reso inutile un rito e il modo in realtà con cui inizi ...

AUGURI - Maurice Cheeks, mister Philadelphia

Maurice Edward Cheeks, nato a Chicago l’8 settembre 1956 è stato uno dei giocatori di maggior riferimento nella NBA, dove ha giocato dal 1979 al 1993, diventando un beniamino dei tifosi delle squadre ...

