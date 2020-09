Napoli – Ghoulam, si tratta la rescissione: il terzino vuole il Wolverhampton (Di mercoledì 9 settembre 2020) Secondo quanto scritto dall’edizione odierna di Repubblica, il Napoli e Faouzi Ghoulam sono in trattativa per rescindere il contratto di quest’ultimo. Dallo stipendio pesante e ormai fuori da tempo dai radar, il terzino algerino è diventato un peso per la società partenopea. Nonostante il superamento dei vari infortuni, Ghoulam non ha convinto Gennaro Gattuso. Il … L'articolo Napoli – Ghoulam, si tratta la rescissione: il terzino vuole il Wolverhampton Leggi su dailynews24

AlibertiRaffa : @ADeLaurentiis presidente se per Fabian Ruiz ti vogliono dare più di 55 milioni vendilo ricordi Allan Hisaye,Ghoula… - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: #Ghoulam potrebbe essere arrivato alla fine della sua avventura con il #Napoli. - FutbolMonAmour : Se #Ghoulam non riesce più a giocare, piange il cuore, ma come fai a venderlo? Tre milioni a stagione, che pesano… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - C'è il Wolverhampton, Ghoulam tratta la risoluzione del contratto col Napoli - f_stelo : @WolfMercato Ma Telles al Napoli con Ghoulam ai Wolves? Impossibile? -