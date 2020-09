Napoli, esordisce il festival dedicato ai film d’animazione per bambini (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Parte da San Giovanni a Teduccio la prima edizione di Catch the Moon – International Children & Youth Animated film festival, rassegna italiana – tra le pochissime in Europa – dedicata al cinema d’animazione per bambini e ragazzi. Ad ospitare il festival, dal 7 al 13 dicembre, sarà il cultural hub Art33, importante esperienza di innovazione sociale e culturale della periferia Est di Napoli e sede operativa dell’associazione “Gioco, immagine e parole” che ha riqualificato l’edificio scolastico abbandonato e vandalizzato. “Catch the moon” è un progetto di formazione, promozione e diffusione del cinema d’animazione per bambini e ragazzi realizzato ... Leggi su anteprima24

Scisciano : Napoli, al Vomero muri imbrattati con scritte e disegni!: Napoli, 6 Settembre – “A Napoli a essere imbrattati da i… - ildesk : Il Benevento esordisce ospitando l’Inter. Azzurri, debutto casalingo col Genoa #SerieATIM #napoli - ParmaLiveTweet : Sorteggio Serie A: il Parma esordisce al Tardini contro il Napoli, poi il Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli esordisce Napoli, esordisce il festival dedicato ai film d'animazione per bambini anteprima24.it Petagna vuole esordire e dialogare con Mertens-Osimhen, contro il Pescara la prova generale

Andrea Petagna, dopo aver saltato il ritiro di Castel di Sangro a causa del Covid-19 (da cui è totalmente guarito), ora scalpita per indossare la nuova maglia e iniziare a scoprire i nuovi compagni. L ...

De Luca indagato si difende: “Ho fatto risparmiare 84mila euro alla Regione”

Ha scelto un post sulla sua pagina Facebook, Vincenzo De Luca, per parlare per la prima volta in merito all'indagine della Procura di Napoli che lo vede indagato per truffa e falso. "Straordinario sco ...

Andrea Petagna, dopo aver saltato il ritiro di Castel di Sangro a causa del Covid-19 (da cui è totalmente guarito), ora scalpita per indossare la nuova maglia e iniziare a scoprire i nuovi compagni. L ...Ha scelto un post sulla sua pagina Facebook, Vincenzo De Luca, per parlare per la prima volta in merito all'indagine della Procura di Napoli che lo vede indagato per truffa e falso. "Straordinario sco ...