Nani celebra Cristiano Ronaldo: «101 gol? E’ un’impresa fantastica» – FOTO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nani, giocatore del Portogallo, ha celebrato Cristiano Ronaldo dopo il traguardo raggiunto dei 101 gol con la maglia della nazionale Nani, giocatore del Portogallo, ha celebrato attraverso il profilo Twitter della Fifa Cristiano Ronaldo che ha segnato 101 con la maglia della nazionale lusitana. Ecco le sue parole: «È un’impresa fantastica, ma anche qualcosa di normale per te. È motivo di enorme orgoglio far parte della tua storia, la storia del più grande di tutti i tempi» 🗣️ "It's a fantastic feat, something normal for you. For me, it gives me enormous pride to be part of your story. The story of the greatest of all time." ❤️ ... Leggi su calcionews24

Nella serata di ieri Cristiano Ronaldo è entrato nella storia del calcio superando la tripla cifra di gol con la maglia della Nazionale (101), un traguardo tagliato in precedenza solo da un altro calc ...

