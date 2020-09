Myriam Catania, come sono i rapporti con l’ex marito Argentero: le parole dell’attrice (Di mercoledì 9 settembre 2020) A sorpresa Myriam Catania ha accettato di partecipare all’imminente edizione del Grande Fratello Vip, la giovane attrice originaria da una famiglia d’arte ha recentemente dichiarato al settimanale Chi cosa l’ha spinta a dire si ad Alfonso Signorini. Myriam è anche l’ex moglie di Luca Argentero, oggi attore di successo la cui popolarità e fama è cresciuta dopo la sua partecipazione in una nota edizione del Grande Fratello. I due sono stati insieme 5 anni poi nel 2009 si sono sposati, ma il loro matrimonio non ha avuto successo e nel 2016 si sono separati. Oggi Myriam ha un nuovo compagno e un figlio nato nel 2017, mentre Argentero è legato all’attrice Cristina Marino ed ... Leggi su quotidianpost

