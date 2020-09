Musica, riparte la stagione concertistica della Scarlatti di Napoli. Anche un seminario con Maurizio Colonna, star della chitarra classica (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dalla Musica classica a quella contemporanea sino a quella di frontiera. La 37esima stagione concertistica dell’Associazione Domenico Scarlatti, alla Domus Ars di via Santa Chiara, vedrà esibirsi protagonisti giovani, già avviati alla carriera concertistica internazionale, ma Anche noti musicisti seguiti ed amati dal pubblico. “In questo breve ma “infinito” periodo di chiusura, gli artisti, i musicisti e tutti gli operatori dello spettacolo hanno vissuto momenti di grande sconforto. Si è provato ad utilizzare i mezzi informatici per mantenere vivo l’interesse, ma il contatto con il pubblico è indispensabile affinché possa crearsi quella trasmissione di emozioni che soltanto in un concerto dal vivo ... Leggi su ildenaro

Musica: bando per concerti annullati. Contributi anche per live club

Al via il bando da 12 milioni di euro lanciato dal Ministero per i Beni culturali per i concerti annullati. Previsti altri 10 milioni per la musica dal vivo. Come funzionano i contributi e chi può ric ...

