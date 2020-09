Muore schiacciato da un camion mentre va al lavoro: aveva solo 25 anni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Stava probabilmente andando al lavoro il 25enne Giandomenico Piscitelli, residente in provincia di Caserta, la vittima del tragico incidente di martedì mattina a San Martino della Battaglia, quasi al ... Leggi su bresciatoday

Ultime Notizie dalla rete : Muore schiacciato Muore schiacciato da un camion mentre va al lavoro: aveva solo 25 anni BresciaToday Ragazzo di 25 anni ucciso da un camion mentre va a lavoro

Giandomenico Piscitelli, 25 anni, è stato vittima di un incidente avvenuto tra Desenzano del Garda e Lugana di Sirmione. Un ragazzo di 25 anni di nome Giandomenico Piscitelli è morto schiacciato da un ...

Schianto in auto, muore 13enne di Pontecurone

Luca Bassi era con il padre Emiliano, ora ricoverato in gravissime condizioni. L’incidente sulla A14 tra Cesena e Forlì PONTECURONE. Aveva tredici anni Luca Bassi, di Pontecurone. Era in auto con il p ...

