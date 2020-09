Movimento, alimentazione e sonno riposante, il cocktail della salute (Di mercoledì 9 settembre 2020) Fitwalking. Tenete a mente questa parola, coniata dal campione olimpico Maurizio Damilano, per ricordare quanto muoversi regolarmente, ovviamente assieme ad una sana alimentazione e al giusto riposo, sia una delle strategie più efficaci per mantenersi in salute. A ricordarcelo sono gli esperti che nell’ambito di SaluTO – Medicina e Benessere saranno in diretta web sabato 26 settembre dalle 19 dal Teatro Regio di Torino. Insieme a Damilano, campione olimpico, ideatore del fitwalking, MAP Italia srl, saranno presenti Simona Bo, professore associato di Scienze dell’alimentazione dell’Università di Torino e Fabio Broglio, professore associato di Endocrinologia dell’Università di Torino. L’esperienza del campione “Per me muovermi, fare sport è sempre stato uno stile di ... Leggi su dilei

CpnMro : RT @VidasPalliative: Movimento, alimentazione, linguaggio. Nella Giornata della #Fisioterapia parliamo, grazie alle esperienze di Sara, fis… - BastrikDorianGr : RT @VidasPalliative: Movimento, alimentazione, linguaggio. Nella Giornata della #Fisioterapia parliamo, grazie alle esperienze di Sara, fis… - VidasPalliative : Movimento, alimentazione, linguaggio. Nella Giornata della #Fisioterapia parliamo, grazie alle esperienze di Sara,… - Wilally : @CheccoCasano Ibra ronaldo hanno muscoli spaventosi nn se fanno mai male, hanno un allenatore dietro personale che… - Palindromi1 : @FrankDeOld @PaoloAdobati1 @PamelaFerrara Quindi anche per gli obesi? E chi non fa movimento? Chi ha un'alimentazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Movimento alimentazione Movimento, alimentazione e sonno riposante, il cocktail della salute DiLei Campania: indagine su De Luca tiene banco, polemiche

L’indagine che coinvolge il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, per quanto ‘vecchia’ di 3 anni e verso una conclusione non processuale, continua ad alimentare la polemica politica. A f ...

Christillin: "De Laurentiis? Ceferin non vuole alimentare polemiche. Su Suarez e sulla riapertura degli stadi..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Evelina Christillin, membro board UEFA, commentando le tensioni tra l'organo istituzionale ed il Napoli con le dichiarazioni degli scorsi giorni di Aurel ...

L’indagine che coinvolge il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, per quanto ‘vecchia’ di 3 anni e verso una conclusione non processuale, continua ad alimentare la polemica politica. A f ...In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Evelina Christillin, membro board UEFA, commentando le tensioni tra l'organo istituzionale ed il Napoli con le dichiarazioni degli scorsi giorni di Aurel ...