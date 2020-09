Movimento 5 Stelle, lettera a Crimi per chiedere chiarimenti sul futuro (Di mercoledì 9 settembre 2020) Delle fonti interne al Movimento 5 Stelle riferiscono che a breve verrà inviata una lettera per chiedere chiarimenti a Vito Crimi sugli Stati Generali e sul futuro del Movimento. Alcuni fonti vicine al Movimento 5 Stelle ha riferito che un gruppo di deputati e senatori sta preparando una lettera indirizzata a Vito Crimi, capo politico … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Mov5Stelle : Vi presentiamo Cristian Bernardi, candidato sindaco per il MoVimento 5 Stelle a Castelfranco Veneto (TV) ?? - Mov5Stelle : ??? @AleAmitrano ????? #superpartes ?? Gli appuntamenti elettorali che attendono il MoVimento 5 Stelle, a cominciar… - Mov5Stelle : Durante lo Spazio Governo del #VillaggioRousseau abbiamo chiesto agli esponenti di governo del MoVimento 5 Stelle q… - CarloneDaniela : RT @StellaGigia: ACCORRETE TUTTI PER CONFERMARE LA TERZA VIA E PER GRIDARE NO DX E NO SX. SOLO MOVIMENTO ? STELLE IN PUREZZA! #AdessoDIBBA - nanni_antonio : RT @MaryAnna_65: ++ADESSO CONGRESSO++ “C'è necessita di cittadini attivi, non bastano i soli Parlamentari del Movimento 5 Stelle.” #Ades… -