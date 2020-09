MotoGp, Zarco: "Incidente di Spielberg? Da Valentino Rossi parole pesanti" (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA - " Quando Valentino ha detto quelle cose di me, mi è dispiaciuto: poi ha corretto il tiro solo per dire che aveva capito che non l'avevo fatto apposta, ma le sue parole sono rimaste dure, ... Leggi su corrieredellosport

ThomasBaujard : RT @gponedotcom: “Ducati e Dovizioso pensano al Mondiale, ci sarà tempo per i rimpianti”: Parla Paolo Ciabatti: 'È arrivato il momento di r… - Yamashita_free : RT @gponedotcom: “Ducati e Dovizioso pensano al Mondiale, ci sarà tempo per i rimpianti”: Parla Paolo Ciabatti: 'È arrivato il momento di r… - phichahyun : RT @gponedotcom: “Ducati e Dovizioso pensano al Mondiale, ci sarà tempo per i rimpianti”: Parla Paolo Ciabatti: 'È arrivato il momento di r… - DucatiClub_Lodi : RT @gponedotcom: “Ducati e Dovizioso pensano al Mondiale, ci sarà tempo per i rimpianti”: Parla Paolo Ciabatti: 'È arrivato il momento di r… - SirGuyGuisborne : RT @gponedotcom: “Ducati e Dovizioso pensano al Mondiale, ci sarà tempo per i rimpianti”: Parla Paolo Ciabatti: 'È arrivato il momento di r… -