MotoGP, Gran Premio San Marino. Vinales: “Sto bene, obiettivo risalire in classifica” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Maverick Vinales ha parlato a pochi giorni dall’inizio del doppio appuntamento del Motomondiale sul circuito di Misano Adriatico. “Ho sfruttato la sosta per lavorare bene, sono in buona forma sia a livello fisico che mentale e credo che nei due appuntamenti di Misano e poi in Catalogna possiamo fare molto bene.” Per il momento a Vinales è mancata soprattutto la continuità di rendimento: “L’obiettivo generale è risalire nella classifica del Mondiale, se vogliamo riuscirci dobbiamo salire sul podio. Sono ottimista in vista di queste settimane, Misano poi è un po’ una gara di casa per la Yamaha ed è un motivo in più per voler fare bene.” Leggi su sportface

