MotoGP, GP San Marino 2020. Rossi: “Bello essere a casa, voglio lottare per il podio” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Inizia la settimana del Gran Premio di San Marino a Misano Adriatico e Valentino Rossi ovviamente sente aria di casa. “Per me è sempre speciale correre a Misano, sono dieci chilometri da casa ed è molto facile raggiungere la pista. E’ bello essere a casa.” Sulle possibilità di far bene sulla pista a lui cara, dove l’anno scorso chiuse quarto, Rossi spiega: “Stiamo andando molto forte negli ultimi GP, quindi speriamo di fare altrettanto qui. L’anno scorso avevamo sfiorato il podio, l’obiettivo è lottare ancora per le posizioni di vertice.” Misano sarà teatro di due appuntamenti consecutivi del Motomondiale, che è reduce da due settimane di pausa. Leggi su sportface

