Mostra del Cinema di Venezia 2020, City Hall di Frederick Wiseman. Così Boston diventa simbolo di un cambiamento (anti Trump) (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’antidoto al virus The Donald è in Mostra e si chiama Frederick Wiseman. Se il suo opporsi all’attuale inquilino della Casa Bianca non è una novità, fresco di odierna premiere mondiale è il suo nuovo e monumentale lavoro – City Hall – presentato via Zoom dal suo 90enne autore con uno statement inequivocabile: “L’amministrazione della città di Boston è diametralmente opposta alla visione politica di Trump”. Tornato a girare nella natìa capitale del Massachusetts da dove mancava Cinematograficamente dal 1989 con Near Death, Wiseman mette in scena in vibranti 275 minuti il virtuoso tessuto amministrativo messo in ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Mostra del C'è anche un po' di Fellini alla Mostra del Cinema di Venezia Corriere Romagna News Venezia: gli imprenditori del vetro sul red carpet

(ANSA) - VENEZIA, 09 SET - Otto imprenditori del vetro hanno sfilato con le proprie creazioni artistiche sul red carpet della 77/A Mostra del Cinema di Venezia. All'iniziativa, promossa dalla Sezione ...

Artisti italiani a raccolta, per dare lustro al nostro Paese

Grazie a lei, tra il 2021 e il 2022 opere e progetti italiani saranno protagonisti di una Mostra diffusa nel mondo sull’arte contemporanea del nostro Paese, che si realizzerà grazie al lavoro delle ...

