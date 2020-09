Morto Forrest Fenn, artefice del tesoro milionario ritrovato dopo 30 anni (Di mercoledì 9 settembre 2020) All’età di 90 anni è Morto Forrest Fenn, ma non prima che il tesoro milionario sepolto sulle Rocky Mountains nel 1990 venisse ritrovato Il mercante d’arte, Forrest Fenn, è Morto all’età di 90 anni. L’uomo, come annunciato dalla polizia, si è spento per cause naturali nella sua casa di Santa Fe nel New Mexico. Divenne … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Morto Forrest Morto Forrest Fenn, artefice del tesoro milionario ritrovato dopo 30 anni Inews24 Al 'Bonfiglio Liborio' di Remo Rapino il Campiello 2020

Descritto dal suo autore, Bonfiglio Liborio è "una figura simbolica che tende con la sua follia a rovesciare le nostre certezze, tra Don Chisciotte e Forrest Gump. Con 92 voti su 264 espressi dalla Gi ...

Venezia, il “cocciamatte” di Remo Rapino vince il Campiello

Vince «una cocciamatte», lo scemo del villaggio, pazzo sì, ma illuminato e illuminante. È il protagonista di Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio (Minimum fax), il romanzo che ha vinto un po’ a ...

Descritto dal suo autore, Bonfiglio Liborio è "una figura simbolica che tende con la sua follia a rovesciare le nostre certezze, tra Don Chisciotte e Forrest Gump. Con 92 voti su 264 espressi dalla Gi ...Vince «una cocciamatte», lo scemo del villaggio, pazzo sì, ma illuminato e illuminante. È il protagonista di Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio (Minimum fax), il romanzo che ha vinto un po’ a ...