“Morte Willy frutto dell’odio di destra”. Lo sciacallaggio della dem Morani fa infuriare la Meloni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set – La morte di Willy Monteiro scatena anche lo scontro politico, con la sinistra che cerca di accollare la tragedia a un presunto “odio che viene dalla destra”, attacco respinto con forza da Fratelli d’Italia. A strumentalizzare ignobilmente i fatti di Colleferro è Alessia Morani, sottosegretario Pd al ministero dello Sviluppo economico, secondo la quale “l’omicidio di Willy Monteiro a Colleferro ‘è il frutto avvelenato di tutto quell’odio’ che viene dalla destra. Il problema non sono solo i delinquenti che per 20 minuti hanno massacrato di botte Willy Monteiro avendo cura di spegnere i lampioni per agire con l’oscurità come solo i vigliacchi sanno fare, ma è il contesto culturale in cui quei delinquenti ... Leggi su ilprimatonazionale

matteorenzi : La tragica storia di Colleferro con la morte del povero #WillyMonteiro offre dettagli sempre più squallidi. Penso c… - PieroPelu : Willy è stato ucciso a calci e pugni da uno squadrone della morte sabato notte mentre si divertiva con gli amici. W… - RegioneLazio : 'La Regione Lazio si impegna a pagare le spese legali nel procedimento per la morte di Willy. Non lasceremo da sola… - PBurattini : Come al solito si è tirato in mezzo dal Ventennio alla Rivoluzione d’Ottobre e alla fine la morte del povero Willy… - Zraima99 : RT @Eust0ma: il giornalismo degli ultimi giorni mi fa vomitare, sminuire uno stupro e difinire lo stupratore come uno con un “vizietto” o p… -

