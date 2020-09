Morte di Willy, il Gip: «Infierito mentre era a terra». Le frasi del pestaggio nell’ordinanza (Di mercoledì 9 settembre 2020) E' stata resa nota la motivazione con la quae il gip di Velletri ha convalidato l'arresto per concorso in omicidio preterintenzionale per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. L'accusa per i 4 resta quella di omicidio preterintenzionale. Ad ottenere la detenzione domiciliare è stato Belleggia Leggi su firenzepost

matteorenzi : La tragica storia di Colleferro con la morte del povero #WillyMonteiro offre dettagli sempre più squallidi. Penso c… - PieroPelu : Willy è stato ucciso a calci e pugni da uno squadrone della morte sabato notte mentre si divertiva con gli amici. W… - valigiablu : Willy Monteiro Duarte e la terribile normalità di una morte | @matteoplatone - madlyswiftly_ : RT @elvireadele: Crederemo al dispiacere di Salvini e Meloni per la morte di Willy quando smetteranno di voler rappresentare politicamente… - FirenzePost : Morte di Willy, il Gip: «Infierito mentre era a terra». Le frasi del pestaggio nell’ordinanza -

In una comunicazione diretta al sindaco di Cassano, Giovanni Papasso, Francesco Garofalo, Presidente del Centro Studi "Giorgio La Pira", della città delle terme, ha chiesto che venga intitolato al gio ...

