Morcone, revoca del finanziamento per la scuola: le precisazioni dell’amministrazione (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 8 minutiMorcone (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato a firma dell’amministrazione comunale di Morcone con alcune e doverose precisazioni riguardo la questione della revoca del finanziamento per la costruzione della nuova scuola. “Gli ultimi giorni di luglio, dopo tre mesi di corrispondenza, a seguito di un esposto, sulla cui paternità non nutriamo dubbi, il Ministero dell’Istruzione ha revocato il finanziamento per la demolizione e ricostruzione della scuola Media. Contro tale atto di revoca il Comune di Morcone sta facendo opposizione. Per i “denuncianti” è stato facile far risaltare la carenza di elementi che avrebbero ... Leggi su anteprima24

