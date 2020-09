Monte dei Paschi, pronto il decreto di Gualtieri per privatizzarla. Ruocco (M5s): “Sarebbe una svendita”. E propone bad bank nazionale (Di mercoledì 9 settembre 2020) La necessità per il Tesoro di vendere entro il prossimo anno la partecipazione del 68% nel Monte dei Paschi di Siena, acquisita nel 2017 a valle della ricapitalizzazione precauzionale, rischia di diventare un nuovo nodo per la maggioranza. Nei giorni scorsi il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha preparato la bozza di decreto per la vendita, in base al calendario concordato con la Ue. Ai corsi attuali, però, lo Stato rischia una minusvalenza di 7,5 miliardi rispetto all’investimento fatto all’epoca. Per questo Carla Ruocco, presidente M5s della Commissione di inchiesta sulle banche, insiste da giorni sulla necessità di dividere l’istituto in due vendendo filiali e sportelli a un gruppo italiano (“ad esempio alla Popolare di Bari per creare la ... Leggi su ilfattoquotidiano

