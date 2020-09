Misteriosa scoperta archeologica a Roma: trovata una vasca monumentale lunga oltre 40 metri (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma non smette di restituire al mondo ricordi dal passato. Di recente, infatti, è riemersa una Misteriosa vasca monumentale lunga oltre 40 metri, databile al IV secolo avanti Cristo, di cui per ora gli archeologi non sono riusciti a svelare la funzione. Inoltre è emersa un’articolata stratificazione di edifici e costruzioni, per una superficie di 2 ettari di terreno, con reperti cronologicamente estesi per oltre 8 secoli di storia, è stata scoperta grazie a sofisticate tecniche di scavo tra via Ostiense e via di Malafede. Il ritrovamento è avvenuto a partire dal giugno 2019 ad oggi, grazie alle indagini di archeologia preventiva dirette dalla Soprintendenza Speciale di ... Leggi su meteoweb.eu

