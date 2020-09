MilanoAiuta: 4 chiacchiere con l’esperto, supporto agli adulti per il benessere di bambini e ragazzi in difficoltà (Di mercoledì 9 settembre 2020) Riparte il servizio gratuito di consulenza educativa e supporto psicologico per insegnanti e genitori “4 chiacchiere con l’esperto per il benessere di ragazzi e ragazze”, ideato dalla cooperativa Educazione ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ONLUS (E.D.I.) in collaborazione con il Municipio 8 del Comune di Milano e l’Associazione Ponte. Realizzato con il sostegno di Fondazione di Comunità Milano ONLUS grazie alle donazioni a Milano aiuta, ha l’obiettivo di rispondere al bisogno di consulenza in campo educativo e di supporto in campo psicologico per promuovere il benessere di bambini e adolescenti attraverso il rafforzamento degli adulti di riferimento. Nato durante il periodo di lockdown, ... Leggi su laprimapagina

