Milano. Palazzo Marino distribuisce mascherine a 53 mila nuclei familiari (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono all’incirca 53 mila i nuclei familiari cui il Comune di milano assegnerà 850 mila mascherine chirurgiche gratuite, attraverso 315 farmacie della città. L’accordo con la società Azienda Farmacie milanesi S.p.A. e Federfarma milano prevede la distribuzione di mascherine di comunità e di altre misure di protezione a favore della cittadinanza in relazione all’emergenza epidemiologica da coronavirus. Sono oltre due milioni le mascherine (in parte provenienti da donazioni e in parte dalla Protezione Civile) già distribuite dal Comune di milano sia a commercianti, taxisti, rider, edicolanti, ... Leggi su laprimapagina

RichardMcSundy : RT @Brunomgiordano: Un palazzo vuoto da anni di proprietà di Berlusconi / Mondadori nel quartiere popolare Ortica. Un gruppo di persone in… - Bernardetta17 : RT @aurora_pianese: Ministro@AlfonsoBonafede senza nulla togliere al suo buon operato i tirocinanti sono qui a manifestare una giustizia ch… - antoninonasone : RT @aurora_pianese: Ministro@AlfonsoBonafede senza nulla togliere al suo buon operato i tirocinanti sono qui a manifestare una giustizia ch… - rosy71826263 : RT @aurora_pianese: Ministro@AlfonsoBonafede senza nulla togliere al suo buon operato i tirocinanti sono qui a manifestare una giustizia ch… - Anna30685276 : RT @aurora_pianese: Ministro@AlfonsoBonafede senza nulla togliere al suo buon operato i tirocinanti sono qui a manifestare una giustizia ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Palazzo Milano, a Palazzo Reale viaggio nella calligrafia "Out of the Blue" askanews Fontana salvo in aula. Fuori no

Sono tornati in aula per la prima volta dopo la pausa estiva, i consiglieri del Pirellone. E si sono subito presi a schiaffi sul tema bollente che era rimasto in sospeso a fine luglio: la mozione di s ...

La protesta anti Fontana? Quattro gatti in piazza, la sfiducia è un flop

È riapparsa, puntuale, la scritta “Fontana assassino” all’esterno di Palazzo Pirelli a Milano, sede del Consiglio regionale, dove si è votata la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della ...

Sono tornati in aula per la prima volta dopo la pausa estiva, i consiglieri del Pirellone. E si sono subito presi a schiaffi sul tema bollente che era rimasto in sospeso a fine luglio: la mozione di s ...È riapparsa, puntuale, la scritta “Fontana assassino” all’esterno di Palazzo Pirelli a Milano, sede del Consiglio regionale, dove si è votata la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della ...