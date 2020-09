Milano, la talpa “buca” l’ultimo tratto di metro: il video dell’arrivo al cantiere Solari (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tutte le gallerie della nuova metropolitana di Milano, la M4, sono state realizzate. La talpa è arrivata oggi al cantiere Solari, completando uno scavo – da Linate a San Cristoforo – di circa 15 chilometri per ciascuna direzione. Dopo lo stop ai lavori imposto dal Covid, il cronoprogramma dell’opera prevede l’apertura della prima tratta in primavera del 2021, da Linate a Forlanini. Un’opportunità che il Comune sta valutando in base a come sarà il traffico aereo sull’aeroporto di Linate. “La prima buona notizia da dare è che siamo in condizione di completare il lavoro e di poter aprire da Linate in primavera del 2021 – ha detto il sindaco, Giuseppe Sala, presente all’arrivo della talpa – non voglio ... Leggi su ilfattoquotidiano

