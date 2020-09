Milano, immigrato marocchino si scaglia contro i carabinieri con un machete lungo 35 centimetri (Di mercoledì 9 settembre 2020) Violenza in provincia di Milano, per le strade di Solaro. Tutto ha avuto inizio quando un immigrato marocchino ha capito che i carabinieri l’avevano visto mentre spacciava droga. Immediatamente ha tentato di scappare. Ma il tentativo di fuga è durato poco. Una volta raggiunto dai militari ha brandito un machete lungo 35 cm. Ha avuto la peggio e gli uomini in divisa l’hanno arrestato. L’immigrato marocchino minacciava gli agenti Ora l’uomo – classe 1983 – deve rispondere alle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Poco prima si trovava nella zona boschiva presente lungo la via XII strada. Come detto, alla vista dei ... Leggi su secoloditalia

Milano, immigrato marocchino si scaglia contro i carabinieri con un machete lungo 35... Il Secolo d'Italia Ghali: "Giustizia per Willy, mi ha ricordato episodi in cui l'ho scampata per un pelo"

Ghali è intervenuto con un post su Instagram per commentare la tragedia di Colleferro, il pestaggio ad opera dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi in cui ha perso la vita il ventunenne Willy Monteiro ...

Ghali chiede giustizia per Willy: «Mi ha ricordato episodi in cui l'ho scampata per un pelo»

Il rapper scrive un messaggio in onore di Willy Monteiro Duarte, massacrato a 21 anni: «Anch'io preso a calci e pugni, ho sperato di rialzarmi da terra. Ora chiedo giustizia per Willy» Ghali, nato a M ...

