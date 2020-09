Milan, visite mediche per Tonali e chiamata a Gattuso: 'Posso prendere la numero 8?' (Di mercoledì 9 settembre 2020) Milan, la probabile formazione per la stagione 2020/2021: Pioli si affida a Ibrahimovic per puntare alla Champions 8 settembre 2020 'Ponto, Gattuso? Posso prendere la maglia numero 8 ?'. E' il ... Leggi su today

AntoVitiello : Visite mediche per Sandro #Tonali alla clinica 'La Madonnina', le immagini del suo primo giorno rossonero #Milan… - AntoVitiello : Visite mediche #Tonali domani mattina #Milan - DiMarzio : #Milan, è il giorno di #Tonali: iniziate le visite mediche. FOTO e VIDEO - karl_farrugia : RT @MilanNewsit: #Tonali esce dalla Madonnina al termine delle visite mediche con il #Milan. Ora idoneità sportiva e poi andrà a riposarsi… - nong_ersan : RT @TuttoMercatoWeb: ?? 'Chi non salta nerazzurro è' Tifosi del #Milan salutano così #Tonali all'uscita dopo le visite mediche ?? @TRolfi ht… -