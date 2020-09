Milan, visite mediche e firma per Tonali. Tra i pali arriva Tatarusanu (Di mercoledì 9 settembre 2020) Milano, 9 settembre 2020 " In casa Milan oggi è stato il giorno di Sandro Tonali . arrivato a Milano nella tarda serata di ieri, il centrocampista classe 2000 si è infatti recato questa mattina alla ... Leggi su quotidiano

