Milan-Vicenza oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Amichevole 2020 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le informazioni e come vedere Milan-Vicenza, Amichevole che si svolgerà al centro sportivo di Milanello. Terza Amichevole precampionato per rossoneri, giunti all’esame veneto dopo aver regolato il Novara e il Monza con otto goal in due partite. Vicenza che nei mesi scorsi ha potuto festeggiare il ritorno in Serie B dopo tre anni: l’emergenza coronavirus ha decretato l’interruzione definitiva del campionato di Serie C, nel cui girone B i veneti si trovavano al primo posto con sei punti di vantaggio sulla Reggiana. Calcio d’avvio alle ore 17:00 di mercoledì 9 settembre. Il match sarà trasmesso in diretta tv e streaming su Milan TV, canale ufficiale del club rossonero ... Leggi su sportface

