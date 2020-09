Milan Tonali, visite mediche in corso. In serata arriverà la firma (Di mercoledì 9 settembre 2020) Milan Tonali, visite mediche in corso. In serata arriverà la firma, ormai manca soltanto l’ufficialità da parte dei rossoneri (dal nostro inviato a Milano Mario Labate) – È il Sandro Tonali-day. Mancano soltanto le firme, ma il centrocampista ormai ex Brescia sarà un nuovo giocatore rossonero già nelle prossime ore. Dopo le visite nella clinica «La Madonnina» sarà il momento dell’idoneità, in serata arriverà invece la firma a Casa Milan. Manca l’annuncio ufficiale (che arriverà dopo l’accordo), ma il giocatore ha deciso di postare una foto con la maglia rossonera: il ... Leggi su calcionews24

